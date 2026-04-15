◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・ルーカス―巨人・田中将大（１８時・甲子園）◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト・松本健吾―ＤｅＮＡ・デュプランティエ（１８時・神宮）◆パ・リーグロッテ・木村優人―日本ハム・細野晴希（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆パ・リーグオリックス・寺西成騎―西武・菅井信也（１８時・京セラドーム大阪）◆パ・リーグソフトバンク・大津亮介―楽天・藤原聡大（１８時・北九州）