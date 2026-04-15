元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、１５日までにＳＮＳを更新。ゴルフショットが話題になっている。自身のインスタグラムにピンクのウェアに黒の太もも丈のスカートでゴルフコーデを披露。抜群のスタイルを公開した。中川は「ＮＨＫ時代、月１でゴルフに行っていた大好きなメンバーと一緒にラウンドへおよそ１年ぶりでした！」と報告。続けて「フリーになってからの日々にも慣れてきたのでまた頻繁に行けたらいいな