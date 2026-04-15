「赤城雷神杯・Ｇ１」（１５日、桐生）砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝が１５日の４日目３Ｒをインから逃げて１着。予選突破はかなわなかったが、シリーズ初白星を獲得してレース後はホッとした表情を見せていた。仕上がりに関しては「ペラを叩いて行き足とかはかなり良かったと思います。ターンもスムーズに進んでくれました」と上々の評価で、「ようやく兆しが見えた感じですね。あとは伸びの確認をして、大丈夫