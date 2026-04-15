「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）広島・大盛がフェンスに激突しながらの好捕で試合が終了した。九回２死走者なしで、板山の左中間を破ろうかという大飛球をキャッチし、そのままフェンスに激突。その場にうずくまったが、ボールは離さなかった。三塁側ベンチから新井監督らが心配そうに見つめる中、仲間やトレーナーが外野深くに集まった。担架もグラウンドに運ばれたが、立ち上がった大盛は自らの足で歩い