「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）中日が敗れ、今季２度目の連勝はならなかった。今季初登板の先発・マラーが二回２死一塁、中村奨のボテボテのゴロを処理したが一塁へ悪送球。二塁走者の生還を許し１点を先制された。六回には１死から菊池、小園、モンテロに３者連続二塁打を浴びてさらに２点を追加されたところで降板。５回１／３を５安打３失点（自責点２）だった。２−３の八回には４番手の斎藤がモンテ