「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）広島が快勝し、連敗を「４」で止めた。また、今季６試合目でビジター初勝利となった。先発の栗林がまたしても快投を披露した。中９日のマウンドで安定感抜群の投球で中日打線を翻弄（ほんろう）。七回に２点を失い、６回１／３を５安打２失点で降板するも、あとを受けたドラフト２位・斉藤汰が１死二、三塁のピンチを無失点でしのぎプロ初ホールドを記録。栗林は今季２勝目を