「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）八回表、日本ハムの攻撃中に雨脚が強くなり、試合が一時中断した。２５分を超えるグラウンド整備が行われ、試合が再開した。試合はロッテが初回に２点を先制。日本ハムが三回に５点を奪ったが、ロッテは三回に西川の１号３ランで同点とし、四回は藤原の２点適時打などで３点を勝ち越した。しかし、日本ハムは万波の６号ソロ、レイエスの３号ソロで追い上げている