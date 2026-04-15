米金融大手6社の26年1〜3月期決算【ニューヨーク共同】米金融大手6社の2026年1〜3月期決算が15日出そろい、全社の純利益が前年同期と比べて増加した。中東情勢を受けて市場の変動が大きくなり、株式の市場取引収益が拡大したことなどが寄与した。最大手のJPモルガン・チェースは前年同期比13％増の164億ドル（約2兆6千億円）だった。株式取引など市場部門の好調が寄与した。同様に市場部門が伸びたシティグループは42％増の5