最近ぐっと暑くなってきました。夏が近づくなる中、気になるのが「どれほど暑くなるのか」です。【写真を見る】顔まで全身すっぽり覆われた人が登場する“灼熱ファッションショー”フィリピン沖の海水温で猛暑が分かる？井上貴博キャスター:夏の気温を予測する際、気象予報士は「フィリピン沖（フィリピンの東側の海域）」を確認しているそうです。15日現在、フィリピン沖では、台風4号が発生しています。フィリピン沖の海面水温が