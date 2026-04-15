「オリックス３−１西武」（１５日、京セラドーム大阪）オリックスの先発・エスピノーザが６回４安打無失点で、開幕３連勝。リーグトップに並ぶ３勝目を挙げた。ヒーローインタビューでは日本語で「アリガトウゴザイマス」と話し、「とても調子が良かった。ハッピーです」。さらに日本語で締めくくりをお願いされると、「ドンドン、ガンバルデ」、「イツモホンマニ、オオキニ」「ホナ、マタ」と日本語を連発して球場を沸かせ