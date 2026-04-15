レアル・マドリードやスペイン代表のレジェンドであるホセ・エミリオ・サンタマリア氏が96歳で逝去した。レアル・マドリードが15日、レジェンドの訃報を伝えた。ウルグアイ出身のサンタマリア氏は母国のナシオナル・モンテビデオでプロキャリアをスタートした後、1957年にレアル・マドリードへ完全移籍。1966年までの9シーズンにわたって万能型のDFとしてディフェンスラインを支え、通算6度のリーグ制覇や通算4度のUEFAチャン