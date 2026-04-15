元NMB48の渡辺美優紀さんは4月15日、自身のInstagramを更新。眼鏡を掛けた斬新なビジュアルを公開しました。【写真】渡辺美優紀の眼鏡姿「最高に可愛い」渡辺さんは「実は2枚目のにこにこはアザーカット！」とつづり、4枚の写真を投稿。1〜3枚目は、ブラウンのカットソーと黒いフレアスカートを合わせ、眼鏡を掛けた姿です。2枚目ではかわいらしい笑顔を見せています。また4枚目はシアー素材のワンピース姿で、大人らしい美しさを