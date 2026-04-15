熊本地震から10年。熊本城の復旧支援に「感謝」の文字が掲げられています。■熊本城総合事務所復旧整備課･上村祐一課長「頑張るぞ！おー！さあ。やりましょう！」 復旧工事への寄付金は約71億円にのぼり、10年間の思いを込めた「感謝」の文字は、熊本市中央区手取本町の電車通りから見ることができます。■永島由菜キャスターリポート「熊本城の工事の足場に『感謝』の文字が掲げられました。10年間支えて