8回、2ランを放ち、栗林（右）らに迎えられる広島・モンテロ＝バンテリンドーム広島が連敗を4で止めた。二回にマラーの悪送球の間に先制。六回は小園、モンテロの連続適時二塁打で2点を挙げ、モンテロは八回にも2ラン。栗林は七回途中2失点で今季2勝目。中日は七回に2点を返したが、その後が続かず。