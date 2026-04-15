【ウィーン共同】ハンガリーの次期首相に就任する新興野党の中道右派「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首は15日、ブダペストでシュヨク大統領と会談し、新政権発足後に直ちに辞任するよう要求した。マジャル氏は「（シュヨク氏が辞任を）検討するだろう」と述べた。地元メディアが伝えた。マジャル氏はオルバン政権下で議会が選出したシュヨク氏について、現政権の「操り人形」だと批判。自発的に辞任しない場合、新政権下