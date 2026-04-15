確定した裁判をやりなおす再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、法務省は15日、自民党に修正案を示しましたが、反対する議員から怒号が飛び交う展開となりました。自民党 井出庸生衆院議員「自民党はな、法務省のためにあるんじゃないんだぞ！！ 国民のためにあるんだぞ！！忘れるなよ！」「まだ会議始まっていません」党職員「報道の方、速やかに退出をお願いします」「不誠実なんだよ！」今の政府案では「再審」の