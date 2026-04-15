Ｊ１川崎のＭＦ脇坂泰斗が?神奈川ダービー?でリベンジを誓った。川崎は１５日、アウェー横浜Ｍ戦（１８日）を前に川崎市内のグラウンドで公開練習を行った。横浜Ｍには先月２２日に０―５で完敗。前半３０分に先制点を許し、後半には一気に４失点を許した。リベンジマッチを前に、主将のＭＦ脇坂泰斗は前節０―２のホーム鹿島戦で主導権を握った前半の内容に触れ「（チームの）全てが詰まってるというか、良くなってきている