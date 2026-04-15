中日は１５日の広島戦（バンテリン）に２―５で敗れて借金は今季最多タイの「８」。広島２連戦は１勝１敗となり、開幕から６カード連続勝ち越しなしとなった。中日先発のマラーは２回二死二塁の場面で中村奨のボテボテの投ゴロを一塁へ悪送球。ボールがファウルゾーンを転々とする間に二塁走者がホームイン。痛いミスで先制点を献上した。マラーは６回一死から菊池、小園、モンテロに３連続二塁打を浴びて降板。今季初登板は