元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴー岡田氏を招き、打撃理論や使用するバットについて語った。日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏が、現役時代に一度もバットを変えなかったという話が出ると、中田氏は「逆に松井さんはコロコロ変えてたんですよね」と、巨人や