広域通信制・単位制の「精華学園高等学校札幌校」（札幌市中央区南３条西３丁目１２ー３Ｎメッセビル６Ｆ・中間真永校舎長）の入学式が１５日札幌市内の「渡辺淳一文学館Ｂ１ホール」で開かれ、新入生・転入生４５人が笑顔で臨んだ。中間校舎長は「通信制には、枠にはまらない自由な発想や個性を伸ばし可能性を模索するチャンスが沢山あります。必要な学びを重視し効率化を計る一方で、より人間味のあふれる教育が強く求め