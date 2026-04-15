◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほペイペイＤ）２位楽天が今季２度目の４連勝。首位ソフトバンクに０・５ゲーム差と迫った。初回に４番・黒川史陽内野手の適時二塁打で先手を奪うと、同点とされた直後の５回には、２死一、三塁でパ・リーグ打率トップの３番・辰己涼介外野手が１２試合連続安打、４試合連続打点となる勝ち越し適時打で再びリードした。先発の古謝樹投手は、１４０キロ台後半の直球と１４