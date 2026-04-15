◆パ・リーグソフトバンク２−３楽天（１５日・みずほペイペイドーム）楽天が２試合連続で首位のソフトバンクに競り勝ち、４月２度目の４連勝で首位まで０・５ゲーム差に迫った。初回、４番に定着しつつある黒川史陽内野手の適時二塁打で先制。４回に追いつかれたが、直後の５回に打撃好調の辰己涼介外野手が勝ち越し打を放った。粘るソフトバンクに７回、同点とされたが、８回に村林の勝ち越しソロで振り切った。楽天は１