◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが連敗し、今季２度目のカード負け越しが決定した。２位・楽天とは０・５差。１６日の同カード（北九州）に敗れれば、今季初の首位陥落となる。先発のマウンドに上がった大関だったが、初回に２死から四球を与え、直後の黒川に適時二塁打を許した。先制点は与えたが、その後は粘りの投球を披露。５回には２死一、三塁から辰己に右前適時打を