◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）広島・大盛穂外野手が命懸けのファインプレーで試合を終わらせた。５回２死二塁の守備で福永の中堅後ろへの飛球をダイビングでキャッチ。さらに３点リードで迎えた９回２死、中日・板山の左中間への飛球を全力で追いかけた。何とかランニングキャッチしたが、勢いあまってそのままフェンスに激突。体を打ちつけて倒れ込んだが、執念でボールを離さなかった。