◆クイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）国内最終追い切り＝４月１５日、栗東トレセン金鯱賞で鼻差２着と強さを見せたジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、角馬場で入念に乗り込んだ後、栗東・坂路を単走。５７秒３―１２秒３と時計は目立たないが、程よい気合乗りで、ゴールへ向けてリズム良く加速した。杉山晴調教師は「すごくリラックスして走って