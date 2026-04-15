◆米大リーグドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に勝利し、２連勝でカード勝ち越しを決めた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場。１―１の８回１死二塁から申告敬遠で出塁し、連続試合出塁記録を「４８」に伸ばした。ド軍は続く２番タッカーの左前適時打で勝ち越した。山本由伸投手（２７）は今季最