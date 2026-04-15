◇プロ野球 パ・リーグ 楽天3ｰ2ソフトバンク(15日、みずほPayPayドーム)2位の楽天は首位を走っているソフトバンクに2連勝し、ゲーム差「0.5」まで迫りました。初回にソフトバンク先発の大関友久投手から辰己涼介選手が四球で出塁すると、続く黒川史陽選手がセンターの頭を越える長打を放ち幸先良く先制点をつかみます。4回に近藤健介選手のヒットと盗塁でピンチとなると、山川穂高選手がレフトへタイムリーヒットを記録し、同点に