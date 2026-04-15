◇プロ野球 パ・リーグ 楽天3ｰ2ソフトバンク(15日、みずほPayPayドーム)首位を守っているソフトバンクが楽天に2連敗しゲーム差「0.5」まで迫られました。初回に大関友久投手が辰己涼介選手に四球を与えると、続く黒川史陽選手に真ん中の直球を振り抜かれ、センターの頭を越える長打を打たれます。その間に辰己選手がホームに生還。先制点を奪われました。4回に近藤健介選手がヒットと盗塁でチャンスを作ると、山川穂高選手がレフト