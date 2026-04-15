2026年、日本を訪れた外国人旅行者の数が1000万人を突破したことがわかりました。観光庁や日本政府観光局によりますと、3月、日本を訪れた外国人旅行者は約361万9000人でした。2025年の3月と比べ3.5％増加し、3月の人数として過去最多を更新しました。3月下旬ごろから桜のシーズンを迎えることに加え、4月のイースターに合わせた学校の休みによる訪日需要の高まりから、韓国や台湾、アメリカなど多くの国から訪日客が増加したこと