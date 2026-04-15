テレビ朝日系「夫が寝たあとに」が１４日に放送され、藤本美貴、横澤夏子がＭＣを務めた。この日は、歌人の俵万智さんをゲストに、子をお見送りした際の心境をつづった短歌が紹介された。俵さんの短歌、「振り向かぬ子を見送れり振り向いた時に振る手を用意しながら」と、子の成長を喜びつつ、どこか寂しくも思う母の心情を込めた作品が紹介されると、横澤の目はすぐに潤んだ。三姉妹の母である横澤は「想像したら