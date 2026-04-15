【ワシントン＝池田慶太】米中央軍は１４日、イランの港湾や沿岸地域を出入りする船舶を対象に１３日から開始した封鎖措置について、「完全に実施されている」と発表した。米トランプ政権は、イランとの戦闘終結に向けた協議を継続する姿勢を示す一方、海上貿易を阻止してイランに対する経済的圧力を強めている。中央軍のブラッド・クーパー司令官は声明で、イラン経済の約９０％は国際海上輸送に支えられていると指摘し、「封