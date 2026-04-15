15日は2カ月に一度の年金支給日。午前11時ごろ、東京・足立区の銀行では列が外まで延びていました。老後の暮らしを支えるはずの年金ですが、「年金だけじゃ食べていけないから働いてる」「将来お金がないからちょっと不安だから、あんまり使っちゃいけないと思って」との声が。年金の支給額は次の支給日となる6月からアップ。満額受け取っていた場合、国民年金は1300円、厚生年金は4495円それぞれ増額されます。しかし、80代の女性