1日の活力となる、朝食。家族みんなが食卓に揃えば理想的ですが仕事、園や学校とそれぞれスタートする時間が違うため、バラバラに食べる家庭も多そうです。その場合、夫の分も用意していますか？子ども3人の世話でバタバタなのに、夫の世話まで？！夫の朝食事情について尋ねる投稿が、ママスタコミュニティにありました。『わが家は共働きで、子どもが3人。朝はとても忙しく、子どもたちに朝食を食べさせるだけで精いっぱいです。