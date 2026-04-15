私はバツイチの会社員、モモコです。元義両親の仲介で、元義妹アリサさんと話し合うことになりました。アリサさんは的外れな主張を繰り返しますが、元義両親は静かに、しかし毅然とした態度で真実を告げました。元夫タツキのギャンブルが離婚理由であること、今もギャンブルをやめられないこと、養育費を一度も払っていないこと、だから代わりにと一部だけ援助していること、全て話してくれたのです。その事実にアリサさんは言葉を