お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）の長女で、俳優の石橋穂乃香（36）がタイでの親子水着ショットを披露し、話題を呼んでいる。【映像】親子水着ショット&父・石橋貴明が孫を抱っこする姿穂乃香は2021年7月に一般男性と結婚。翌年5月には第1子の誕生を報告していた。Instagramでは家族との日常を発信し、香港旅行での親子ショットや、我が子といちご狩りを楽しむ様子も披露してきた。2023年12月の投稿では、父・