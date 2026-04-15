◇プロ野球 パ・リーグ ロッテー日本ハム(15日、ZOZOマリン)ロッテと日本ハムの試合が雨により一時中断となっています。試合の序盤は小雨でスタートしましたが、3回に進むと雨脚が強くなり5回に進んだあたりからさらに大粒の雨となります。試合は西川史礁選手が4打点の活躍などもありロッテが8点を奪っていますが、日本ハムは万波中正選手やレイエス選手のソロホームランなどで徐々に巻き返し7回終了時点で8-7とロッテが1点リード