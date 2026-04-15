【その他の画像・動画等を元記事で観る】Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のEDテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することが決定。CD発売に合わせて、ジャケット画像も解禁された。小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21:00よりPrime Videoに