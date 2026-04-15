【その他の画像・動画等を元記事で観る】「世界中の毎日をおどらせる」をテーマに活動する6人組バンドのLucky Kilimanjaroが、4月15日にニューシングル『朝日』をデジタルリリースした。この楽曲は、現在テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』のEDテーマ曲であり、Lucky Kilimanjaroとしては初のアニメタイアップとなる。『朝日』と名付けられた本楽曲。TVアニメ『LIAR GAME』に登場するヒロイ