巨人は１５日に甲子園での阪神戦が雨天中止となったことを受け、巨人ナインは室内練習場で全体練習を実施。プロ２年目の浦田俊輔内野手（２３）が、阿部慎之助監督（４７）から直接、打撃指導を受けていた。浦田はここまで１２試合に出場し、打率は２割５厘、８安打。主にリードオフマンを任されているものの、５試合連続無安打と伸び悩んでいる。そんななかで阿部監督からマンツーマン指導を受けた背番号３２。練習後にはす