【その他の画像・動画等を元記事で観る】白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社「モーニング・ツー」にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品『とんがり帽子のアトリエ』。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジ