元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が7日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【徹底解説】“最下位予想”続出のヤクルトが首位!! 『強さの要因は危機感と雰囲気にある』苦しむDeNA…相川監督の誤算は?/“1番牧”はこのまま続けるべきなのか?」に出演。DeNA・相川亮二新監督の采配に、疑問を投げかける一幕があった。相川亮二監督○相川亮二新監督の采配に思うこと動画公開日の4月7日終了時点で10試