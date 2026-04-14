【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ、ボカロ、K-POP、そして両親から受け継いだゴスペルとアフリカンミュージック――そんな独自のルーツを持つシンガーソングライター・紫 今が、TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ「New Walk」をデジタルリリース。「世界に私ひとりだけの組み合わせ」と語る音楽的バックグラウンドから生まれた本作は、天才と凡人の狭間で揺れるエレンの生き様と、23歳の紫 今自身の葛藤を重ねた、