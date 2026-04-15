愛知県一宮市でパトカーの追跡を受けた車によるひき逃げ事件で、47歳の男が逮捕されました。 警察によりますと過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは一宮市の自称・会社員の男（47）で、14日午前10時半すぎ、一宮市起の交差点で20代の女性が運転する軽自動車と衝突し、首に軽傷を負わせたにもかかわらず、車を乗り捨てて逃げた疑いがもたれています。 男は容疑を認めているということです。 事故の直前、