■これまでのあらすじ夫は妻のSOSに気づいていた。気づいていながら母に丸投げし、妻から逃げた。しかし、夫なら母よりも妻の味方でいなければならないと気づく。そして母と話し合い、妻が傷ついていることを伝えるが、母は「私がいなかったら誰が綾乃さんを助けるのよ！」と泣きだして…。私はお義母さんに「助けて」と言ったことはありません。もし助けてもらえるのだとしたら、お義母さんではなく、夫に助けてほしかった。お互