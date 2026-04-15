◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）広島が今季の敵地初勝利で、連敗を４で止めた。昨季からビジターでは１０連敗中だったが、投打がかみ合い白星を挙げた。先発・栗林は７回途中２失点で２勝目を挙げた。３月２９日（マツダ）のプロ初先発で９５球、被安打１のマダックス＆準完全試合で封じた相手との再戦。初回から多彩な変化球で的を絞らせなかった。３―０の７回は先頭の代打・大島に四球、