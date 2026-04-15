◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）中日はバンテリンドーム４連敗で、借金は再び今季ワーストタイの８となった。井上監督の就任後、２年続けて開幕６カード連続勝ち越しなしとなった。６回まで散発２安打と拙攻が続き、０―３の７回だった。先頭の代打・大島が四球を選ぶと、高橋周の一塁内野安打で一、二塁とチャンスを拡大。１死後、今季２度目のスタメン起用となった板山の右前適時打で１点