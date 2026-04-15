大井競馬メーンレースの結果にＳＮＳ上が沸いている。４月１５日に行われた第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（ダート１２００メートル、良＝１４頭立て）は、戸崎圭太騎手が騎乗した２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が最内枠から先行して押し切り。３連勝で重賞初勝利を飾った。勝ち時計は１分１０秒７。戸崎圭太騎手は２０１３年のラブミーチャン（笠松）以来、１３年ぶりの同レ