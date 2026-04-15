熊本地震の発生から10年という大きな節目となる4月16日(木)に犠牲者を慰霊・追悼する式典が執り行われます。熊本県と市町村が共催する合同追悼式の情報をお伝えします。※追悼式はTBS NEWS DIG Powered by JNNでライブ配信予定です。【ライブ配信】16日午前10時〜「熊本地震10年犠牲者合同追悼式」熊本地震 追悼の式典熊本県「熊本地震10年犠牲者合同追悼式」▼熊本地震10年犠牲者合同追悼式（第一部 追悼式典）▽日時令和8年（202