ウクライナのゼレンスキー大統領は無人兵器だけを使った作戦で、初めてロシア軍から陣地を奪還したと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は13日、ビデオ演説の中で、無人機と無人戦闘車両だけを使った作戦でロシア軍から陣地を奪還したと明らかにしました。作戦を実施した日時や場所の詳細については明かしていません。ゼレンスキー氏は歩兵を投入せずにロシア軍部隊を降伏に追い込んだとしたうえで、「ロシアによる侵攻後、初め