1ミリも損したくない！ あなたたちはお金持ちなんだからいいでしょ？こんな態度のママ友と仲良くしたくないですよね…。がめついというか、なんというか。このママさん、家ではどんな感じなのでしょうか…？>>【まんが】自分だけ損してる(ウーマンエキサイト編集部)